Маурицио Сарри: Игуаин забил гол редкой красоты «Ювентус» крупно победил «Удинезе» в 1/8 финала Кубка Италии.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Удинезе» (4:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

«Перед матчем на вылет всегда присутствует некая неуверенность, – приводит Football Italia слова Сарри. – Но мы очень хорошо действовали на протяжении длительных отрезков игры.

(Гонсало) Игуаин забил гол редкой красоты, перед которым было три-четыре паса на высокой скорости. Ради этого гола стоило купить билеты.

Есть ли признаки саррибола (или саррисмо) в «Ювентусе»? Это вы придумали такое слово, а не я. Этот «Ювентус» не является и не должен быть командой Сарри. Это команда Криштиану Роналду, (Пауло) Дибалы и Игуаина – всех важных игроков, которые помогли тренерам добиваться успеха.

Я стараюсь вносить свою небольшую лепту, но мы должны уважать уровень игроков мирового класса».

Напомним, дубль в матче сделал аргентинец Пауло Дибала, по голу забили его соотечественник Гонсало Игуаин и бразилец Дуглас Коста.