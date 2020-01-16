Курзава может сменить «ПСЖ» на «Арсенал» В июне француз станет свободным агентом.

Защитник «Пари Сен-Жермен» Левен Курзава ведет переговоры о переходе в «Арсенал», сообщает The Daily Mail.

27-летний француз может стать свободным агентом в июне. По данным RMC, стороны начали обсуждение возможности подписания пятилетнего контракта. Однако не исключено, что в связи с травмами защитников «канониров», переход состоится уже в январе. Новый главный тренер команды Микель Артета одобрил трансфер игрока.

Курзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года после перехода из «Монако». За пять с половиной лет он провел за команду 114 матчей, из них 14 – в нынешнем сезоне, забил 12 голов и сделал 19 результативных передач.