Маурицио Сарри: Хочу помочь Роналду выиграть шестой «Золотой мяч», неприятно, что у кого-то больше Роналду отстает от Месси на один «Золотой мяч».

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что хочет, чтобы форвард команды Криштиану Роналду выиграл свой шестой «Золотой мяч» в карьере.

«Мне бы хотелось помочь Роналду выиграть шестой «Золотой мяч», – приводит Football Italia слова итальянца. – Немного неприятно, что у кого-то (Лионель Месси) на одну награду больше.

В будущем Дибала может также претендовать на «Золотой мяч». Он способен оставить свой след в мировом футболе на годы вперед».

Напомним, по итогам 2019 года обладателем «Золотого мяча» в шестой раз в карьере стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Роналду признавался лучшим игроком года по версии France Football пять раз.