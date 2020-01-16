«Урал» заключил контракт с защитником Вилюшем Польский защитник Мацей Вилюш подписал соглашение с «Уралом».

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, 31-летний защитник пришел в команду в статусе свободного агента и будет выступать под 5-м номером.

Отмечается, что Вилюш уже прошел медицинское обследование и прилетел на сборы вместе с командой.

Накануне «Ростов» на своем официальном сайте объявил о расторжении трудового соглашения с Вилюшем по обоюдному согласию сторон. Защитник перешел в «Ростов» летом 2017 года. За ростовскую команду Мацей сыграл в 42 матчах РПЛ, записав на свой счет один забитый мяч.

Добавим, что ранее 31-летний футболист защищал цвета «Леха», «Короны», «Белхатува», «Ключборка», «Розендала» и роттердамской «Спарты».