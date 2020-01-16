Василий Кикнадзе – о спортивном директоре: Есть кандидатуры из Англии, Испании и России

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал возможное назначение спортивного директора клуба.
«Система, при которой у нас есть трансферный комитет и неплохо развита скаутская служба, позволяет говорить, что мы в принципе можем обойтись без спортивного директора, – сказал Кикнадзе в интервью «Известиям». – У меня есть кандидатуры из Англии, Испании и России. Но велик шанс остаться в нынешнем формате».
Напомним, должность спортивного директора «Локомотива» остается вакантной с 28 декабря 2018 года после ухода из клуба немца Эрика Штоффельсхауса.
Сезон-2018/2019 «Локомотив» завершил на втором месте, а на зимний перерыв в нынешнем чемпионате ушел на пятом месте.
Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев Капризов и Артюхин бушуют. Армеец забил очередной гол, «витязь» схватил удаление до конца игры Итоги большого хоккейного вторника, вместившего девять (!) матчей, в обзоре «Советского спорта». 14.01.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Алексей Сафонов: «Динамо» может забрать и Соболева, и Комличенко Известный агент считает бело-голубых фаворитами в борьбе за нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, скептически воспринимает новости о возможных дорогостоящих приобретениях ЦСКА и верит в новый «Рубин» Леонида Слуцкого. 15.01.2020 23:02 Футбол Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе В первой гонке 2020 года лишь одна наша девушка сумела пробиться в топ-20. Светлана Миронова с двумя промахами стала 19-й в спринте. 09.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай «Барса» минус «Зенит» равно 660 миллионов евро Авторитетное агентство Deloitte опубликовало рейтинг самых доходных клубов мира. 14.01.2020 21:30 Футбол Безъязычный Алексей Раз мы в медалях, зачем менять тренера? Брагина нужно оставить Обозреватель «Советского спорта» Владислав Домрачев считает, что не стоит меня Валерия Брагина на посту главного тренера молодежной сборной России. 14.01.2020 22:15 Хоккей Домрачев Владислав С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай