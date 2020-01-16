Василий Кикнадзе – о спортивном директоре: Есть кандидатуры из Англии, Испании и России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 января 2020 13:07ФутболЛипкин Антон

Василий Кикнадзе – о спортивном директоре: Есть кандидатуры из Англии, Испании и России

Пост спортивного директора «Локомотива» остается вакантным с декабря 2018 года.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал возможное назначение спортивного директора клуба.

«Система, при которой у нас есть трансферный комитет и неплохо развита скаутская служба, позволяет говорить, что мы в принципе можем обойтись без спортивного директора, – сказал Кикнадзе в интервью «Известиям». – У меня есть кандидатуры из Англии, Испании и России. Но велик шанс остаться в нынешнем формате».

Напомним, должность спортивного директора «Локомотива» остается вакантной с 28 декабря 2018 года после ухода из клуба немца Эрика Штоффельсхауса.

Сезон-2018/2019 «Локомотив» завершил на втором месте, а на зимний перерыв в нынешнем чемпионате ушел на пятом месте.

Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Руис вернется на ринг в начале лета Магомед Исмаилов: Емельяненко нужно подойти к бою в своей лучшей форме, иначе все увидят убийство Конор Макгрегор: Мы близки к подписанию контракта на бой с Пакьяо
Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев
Капризов и Артюхин бушуют. Армеец забил очередной гол, «витязь» схватил удаление до конца игры Итоги большого хоккейного вторника, вместившего девять (!) матчей, в обзоре «Советского спорта». 14.01.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием Александр Жулин: Трудно предположить, кто из наших фигуристок победит на чемпионате Европы
Алексей Сафонов: «Динамо» может забрать и Соболева, и Комличенко Известный агент считает бело-голубых фаворитами в борьбе за нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, скептически воспринимает новости о возможных дорогостоящих приобретениях ЦСКА и верит в новый «Рубин» Леонида Слуцкого. 15.01.2020 23:02 Футбол
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе В первой гонке 2020 года лишь одна наша девушка сумела пробиться в топ-20. Светлана Миронова с двумя промахами стала 19-й в спринте. 09.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
«Барса» минус «Зенит» равно 660 миллионов евро Авторитетное агентство Deloitte опубликовало рейтинг самых доходных клубов мира. 14.01.2020 21:30 Футбол Безъязычный Алексей
Раз мы в медалях, зачем менять тренера? Брагина нужно оставить Обозреватель «Советского спорта» Владислав Домрачев считает, что не стоит меня Валерия Брагина на посту главного тренера молодежной сборной России. 14.01.2020 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Новости
14:33 Футбол Касильяс может стать президентом Федерации футбола Испании
14:31 Футбол «Фламенго» предложил «Интеру» за Габигола 18 миллионов евро
14:18 Футбол Полузащитник «Атлетико» может уйти в аренду в «Манчестер Юнайтед»
14:10 Футбол Калачев вернулся в «Ростов», став старшим тренером академии
13:58 Футбол Визеу перейдет в «Ахмат»
13:45 Хоккей Смит стал первой звездой дня в НХЛ
13:44 Футбол Геннадий Костылев: Соболев и Чалов могут отлично дополнять друг друга
13:32 Футбол Илья Шкурин: Знаю, что Гончаренко верит в меня
13:29 Футбол Хави: Тренировать «Барселону» мне пока рано
13:21 Теннис Де Минаур снялся с Australian Open
13:07 Футбол Василий Кикнадзе – о спортивном директоре: Есть кандидатуры из Англии, Испании и России
13:03 Футбол «Урал» заключил контракт с защитником Вилюшем
12:58 Футбол Василий Кикнадзе: Сейчас не стоит задумываться, куда переезжать на время реконструкции
12:35 Хоккей Григорий Денисенко: Проиграли мы все вместе, не надо останавливаться на отдельных личностях
12:25 Хоккей Женщины сыграют в рамках Матча всех звезд НХЛ
12:16 Гандбол Сергей Шишкарев: Решение Кокшарова об отставке с поста главного тренера сборной понятно
12:11 Футбол Маурицио Сарри: Хочу помочь Роналду выиграть шестой «Золотой мяч», неприятно, что у кого-то больше
12:03 Футбол Курзава может сменить «ПСЖ» на «Арсенал»
11:55 Гандбол Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера сборной России по гандболу
11:49 Хоккей Илья Ковальчук: Сегодняшнее большинство было катастрофой
Указ Путина определит сроки и порядок голосования по поправкам в Конституцию
Феофан опроверг отстранение отца Дмитрия из храма иконы Божией Матери «Умиление»
Однопартийцы из ЕР пожаловались Медведеву на мэра Георгиевска из-за секс-скандала
Тюменский политтехнолог рассказал о положении министров Якушева и Кобылкина
В Белгородской области пока не будут отказываться от наличной оплаты проезда
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика