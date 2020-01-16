Василий Кикнадзе – о спортивном директоре: Есть кандидатуры из Англии, Испании и России Пост спортивного директора «Локомотива» остается вакантным с декабря 2018 года.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал возможное назначение спортивного директора клуба.

«Система, при которой у нас есть трансферный комитет и неплохо развита скаутская служба, позволяет говорить, что мы в принципе можем обойтись без спортивного директора, – сказал Кикнадзе в интервью «Известиям». – У меня есть кандидатуры из Англии, Испании и России. Но велик шанс остаться в нынешнем формате».

Напомним, должность спортивного директора «Локомотива» остается вакантной с 28 декабря 2018 года после ухода из клуба немца Эрика Штоффельсхауса.

Сезон-2018/2019 «Локомотив» завершил на втором месте, а на зимний перерыв в нынешнем чемпионате ушел на пятом месте.