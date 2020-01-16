Визеу перейдет в «Ахмат» «Ахмат» арендует форварда «Удинезе».

Форвард «Удинезе» Фелипе Визеу продолжит карьеру в «Ахмате», сообщает O DIA.

22-летний бразилец должен был вернуться на родину в «Атлетико Паранаэнсе», однако предложение из России поменяло планы игрока. «Ахмат» арендует Визеу на один сезон и не только заплатит «Удинезе» компенсацию, но и возьмет на себя расходы по зарплате нападающего.

Визеу принадлежит «Удинезе» с лета 2018 года, но в прошлом году выступал на правах аренды за «Гремио» и забил один гол в 13 матчах.

Форвард уже прибыл в Турцию, где «Ахмат» готовится к возобновлению сезона. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

На зимний перерыв «Ахмат» ушел на 12-м месте, набрав 19 очков в 19 матчах.