Полузащитник «Атлетико» может уйти в аренду в «Манчестер Юнайтед» Сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать 24-летнего полузащитника мадридского «Атлетико» Маркоса Льоренте.

По информации Manchester Evening News, руководство английского клуба заинтересовано в укреплении средней линии в январе.

Напомним, что испанец перешел в «Атлетико» из мадридского «Реала» за 30 миллионов евро. Ранее он выступал за «Алавес». В общей сложности на его счету 162 матча, в которых он забил пять мячей и сделал восемь ассистов.

В этом сезоне Льоренте сыграл 15 игр, но не отличился результативными действиями. Его команда занимает третье место в чемпионате Испании, набрав 35 очков после 19 туров.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.