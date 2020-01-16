«Фламенго» предложил «Интеру» за Габигола 18 миллионов евро

«Фламенго» намерен выкупить форварда Габриэла Барбозу у «Интера».
Как сообщает в твиттере журналист Николо Скира, за 23-летнего бразильца готовы заплатить 18 миллионов евро. Кроме того «нерадзурри» получат 20 процентов от суммы последующей перепродажи игрока.
Габигол принадлежит «Интеру» с лета 2016 года, однако за это время сыграл за за команду только в десяти матчах и забил один гол. Первую половину сезона-2017/2018 он провел на правах аренды в «Бенфике», после чего весь 2018 год выступал за «Сантос», а в январе 2019 года нападающего арендовал «Фламенго». В 43 матчах за красно-черных Барбоза забил 34 гола и сделал 11 результативных передач. Он помог команде стать чемпионом Бразилии и победителем Кубка Либертадорес.
Отметим, что контракт форварда с «Интером» рассчитан до 2022 года.
От сумы и тюрьмы не зарекайтесь. Футболисты, опустившиеся на финансовое дно Подрабатывающий таксистом Хакан Шукюр - далеко не первый известный в прошлом футболист, опустившийся на финансовое дно. Правда, большинство его «предшественников» пострадали отнюдь не из-за политики. Вот некоторые примеры. 15.01.2020 19:06 Футбол У Брагина нет движения вверх. Тренер – на выход Обозреватель «Советского спорта» Сергей Иванов считает, что Валерий Брагин не оправдал доверия, работая на посту главного тренера молодежной сборной России. 14.01.2020 22:15 Хоккей Иванов Сергей Седьмой – на выход! В НХЛ состоялась очередная тренерская отставка В НХЛ состоялась седьмая по счету тренерская отставка. Главному тренеру «Вегаса» Жерару Галлану указали на дверь. Команду возглавит опытный Питер Дебур, всего месяц находившийся без работы после увольнения из «Сан-Хосе». 15.01.2020 21:00 Хоккей Федоровский Александр «Эрдоган отнял у меня все. Теперь я – нищий таксист». Откровенное интервью Хакана Шукюра Турецкая звезда еле сводит концы с концами в США. 15.01.2020 13:00 Футбол Анисимов Вадим Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба 19 января рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке шоу экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. 15.01.2020 21:47 ММА Ващенко Сергей Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафете В день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе. 11.01.2020 16:30 Биатлон Мысин Николай «Барса» минус «Зенит» равно 660 миллионов евро Авторитетное агентство Deloitte опубликовало рейтинг самых доходных клубов мира. 14.01.2020 21:30 Футбол Безъязычный Алексей Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев 12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых. 13.01.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай