«Фламенго» предложил «Интеру» за Габигола 18 миллионов евро Бразилец забил 34 гола в 43 матчах за год аренды в бразильском клубе.

«Фламенго» намерен выкупить форварда Габриэла Барбозу у «Интера».

Как сообщает в твиттере журналист Николо Скира, за 23-летнего бразильца готовы заплатить 18 миллионов евро. Кроме того «нерадзурри» получат 20 процентов от суммы последующей перепродажи игрока.

Settimana prossima il #Flamengo conta di chiudere l’acquisto di #Gabigol: all’#Inter verranno offerti 18 milioni di euro + il 20% sulla futura rivendita. Accordo fino al 2024 per l’attaccante con il club rubronegro (stipendio da €4M all’anno). #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 16, 2020

Габигол принадлежит «Интеру» с лета 2016 года, однако за это время сыграл за за команду только в десяти матчах и забил один гол. Первую половину сезона-2017/2018 он провел на правах аренды в «Бенфике», после чего весь 2018 год выступал за «Сантос», а в январе 2019 года нападающего арендовал «Фламенго». В 43 матчах за красно-черных Барбоза забил 34 гола и сделал 11 результативных передач. Он помог команде стать чемпионом Бразилии и победителем Кубка Либертадорес.

Отметим, что контракт форварда с «Интером» рассчитан до 2022 года.