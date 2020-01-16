Полузащитник сборной Казахстана может перейти в «Зенит» За сборную он провел 44 матча.

26-летний полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан интересен «Зениту».

По информации Prosports.kz. переговоры между игроком и российским клубом находятся в продвинутой стадии – контракт может быть подписан уже в самое ближайшее время.

Отмечается, что полузащитник будет приглашен на тренировочный сбор в Катаре. Возможно, игрок сможет принять участие в контрольном матче питерской команды против «Зальцбурга» (25 января).

1 января этого года Исламхан стал свободным агентом. До этого он выступал за «Кайрат» (с 2014 года). Он сыграл за клуб 197 матчей, отметившись 56 забитыми мячами и 56 ассистами. За сборную Казахстана он провел 44 встречи (3 гола).

Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро.