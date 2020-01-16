Андрей Воронин: Было бы интересно поработать спортивным директором «Динамо» Украинец провел 87 матчей за бело-голубых с 2010 по 2014 годы.

Бывший форвард московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал, что вел переговоры о возвращении в клуб на административную должность.

«Были разговоры с московским «Динамо», – приводит News.ru слова украинца, – не исключено, что у нас получится какое-нибудь сотрудничество в будущем.

Спортивный директор? Мне было бы интересно поработать в этом направлении, но я не буду рассказывать вам то, о чем конкретно мы разговариваем с клубом».

Напомним, Воронин выступал за «Динамо» в 2010-2012 и 2013-2014 годах, после чего завершил карьеру. В 87 матчах за бело-голубых на его счету 24 гола и 20 результативных передач.