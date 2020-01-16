Игбун госпитализирован в тяжелом состоянии 29-летний нападающий пожаловался на боли в почках.

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что 29-летний нигериец пожаловался на боли в почках – игрока экстренно забрали в одну из столичных больниц. Кроме того, у него поднялась температура до 38 градусов. Врачи диагностировали у Игбуна острый простатит.

Игбун выступает в московской команде со 2 сентября 2019 года. За это время он принял участие в 17 матчах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. Ранее он играл за «Мидтьюлланн» и «Уфу». За сборную Нигерии он отыграл пять игр.

На данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице (24 очка).