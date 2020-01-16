Ролан Гусев: Соболеву будет комфортно играть в ЦСКА 22-летний нападающий может перейти в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в московскую команду.

– Лично я высоко оцениваю игру Александра. Как армеец был бы рад, если бы он перешел в ЦСКА. Относительно того, сможет ли он удержать высокий уровень игры – все будет зависеть от него. Талант и способности у парня есть. Да и в ЦСКА все-таки хорошие исполнители, ему наоборот будет комфортно с ними играть, – цитирует Гусева Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что ЦСКА собирается взять 22-летнего Соболева в аренду с правом последующего выкупа. Позже пресс-служба «Крыльев Советов» проинформировала о том, что форвард не полетел с командой Миодрага Божовича на первый зимний сбор в турецкий Белек.

В этом сезоне 22-летний игрок забил 10 голов и отдал три результативных передачи в 18 матчах РПЛ. Его стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.