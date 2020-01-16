Прядкин планирует поставить вопрос о своем переизбрании

По информации из различных источников, президент РПЛ Сергей Прядкин на проходящем в Москве собрании клубов премьер-лиги планирует поставить вопрос о своем переизбрании на новый срок.
Напомним, что официально главным вопросом повестки собрания было объявлено возможное расширение числа участников РПЛ с 16 до 18 команд. Само собрание началось в офисе лиги на Трубной улице в 14.00 (мск).
Напомним, Прядкин возглавляет премьер-лигу с 14 ноября 2007 года.
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