Максим Деменко: Сложно сказать, с кем еще «Краснодару» стоит расстаться Зимой команду покинули Игнатьев и Скопинцев.

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об уходе из команды нападающего Ивана Игнатьева и защитника Дмитрия Скопинцева.

– Почему отдали таких игроков? Не знаю даже, честно. Либо есть игроки какие-то на просмотре, либо ушедшие игроки сами изъявили желание покинуть команду, не хотели в этот момент оставаться, но пока не понятно. Пока сложно сказать, с кем еще «Краснодару» стоит расстаться. Ближе к чемпионату будем смотреть на все эти изменения, что и как будет дальше у команды. Команде необходимы новые трансферы сейчас. Руководство клуба прекрасно понимает, что нужны футболисты на эти же позиции, заменить в какой-то ситуации. В любом случае, «Краснодар» сейчас этим занимается, – цитирует Деменко Sport24.ru.

Напомним, что 20-летний Игнатьев перешел в «Рубин» в конце декабря за семь миллионов евро. Контракт будет действовать до 30 мая 2024 года

Что касается Скопинцева, то трансфер 22-летнего футболиста в «Динамо» составил 4,3 миллиона евро. Соглашение заключено на четыре с половиной года.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков.