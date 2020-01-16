Томас Тухель: Будет лучше, если Кавани останется Уругваец может покинуть «ПСЖ».

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался о возможном уходе из клуба форварда Эдинсона Кавани.

«Будут ли изменения в составе? В футболе все возможно, я не могу сказать, – приводит Goal.com слова немца. – Кавани? Нужно задать этот вопрос Эди. Он травмирован. Он почувствовал дискомфорт и не мог сыграть (с «Монако» – 4:1).

Хочу ли я, чтобы он остался? Для достижения наших целей будет лучше, чтобы он был здесь, так что да».

Отметим, что в среду 32-летний уругваец не попал в заявку команды на перенесенный матч 15-го тура лиги 1 с «Монако». В минувшее воскресенье в матче 20-го тура с монегасками (3:3) Кавани вышел на замену за четыре минуты до конца игры.

Всего в нынешнем сезоне на счету нападающего пять голов и одна результативная передача в 14 матчах. За семь лет в клубе он провел 293 матча, забил 198 голов и сделал 41 передачу.

Ранее сообщалось о том, что Кавани, контракт которого с «ПСЖ» истекает в июне, продолжит карьеру в «Атлетико». Переход может состояться уже в январе.