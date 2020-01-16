Томас Тухель: Будет лучше, если Кавани останется - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 января 2020 16:00ФутболЛипкин Антон

Томас Тухель: Будет лучше, если Кавани останется

Уругваец может покинуть «ПСЖ».

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался о возможном уходе из клуба форварда Эдинсона Кавани.

«Будут ли изменения в составе? В футболе все возможно, я не могу сказать, – приводит Goal.com слова немца. – Кавани? Нужно задать этот вопрос Эди. Он травмирован. Он почувствовал дискомфорт и не мог сыграть (с «Монако» – 4:1).

Хочу ли я, чтобы он остался? Для достижения наших целей будет лучше, чтобы он был здесь, так что да».

Отметим, что в среду 32-летний уругваец не попал в заявку команды на перенесенный матч 15-го тура лиги 1 с «Монако». В минувшее воскресенье в матче 20-го тура с монегасками (3:3) Кавани вышел на замену за четыре минуты до конца игры.

Всего в нынешнем сезоне на счету нападающего пять голов и одна результативная передача в 14 матчах. За семь лет в клубе он провел 293 матча, забил 198 голов и сделал 41 передачу.

Ранее сообщалось о том, что Кавани, контракт которого с «ПСЖ» истекает в июне, продолжит карьеру в «Атлетико». Переход может состояться уже в январе.

ЦСКА и «Ак Барс» будут в финале. Если бы плей-офф КХЛ стартовал прямо сейчас Прогноз «Советского спорта». 15.01.2020 14:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
«Авангард» в гостях обыграл «Адмирал» «Сибирь» выиграла у «Амура» по буллитам Брэндон Ип: Я горд представлять Китай на Матче Звезд КХЛ
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс
«Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона Ни одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования. 15.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Ханна Эберг: Все время нахожусь в контакте с Пихлером, хотя он уже не является нашим тренером Лариса Куклина: Проблемы не только с ногами, но и со всем телом Виталий Норицын: Получился тяжелый спринт в плане подготовке инвентаря, больше ничего не добавлю
ТВ-рейтинги: в 2019-м хоккей был выше всех. И он же лидирует в 2020-м «Советский спорт» подводит итоги ушедшего года на российском спортивном телевидении, а также публикует лучшие рейтинги трансляций в первые дни января. 15.01.2020 17:00 Футбол Тигай Лев
Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев
Даешь Панарину звание почетного гражданина Нью-Йорка… …Как это сделали несколько лет назад в Вашингтоне, отблагодарив за хоккейный бум в столице США Александра Овечкина. 14.01.2020 13:00 Хоккей Славин Виталий
«Барселона» была первым топ-клубом Вальверде. Теперь свои силы попробует Сетьен Каталонцы объявили о долгожданной болельщиками и игроками отставке Эрнесто Вальверде. Его заменит еще менее известный Кике Сетьен, на счету которого всего четыре сезона в примере. 14.01.2020 18:00 Футбол Зибрак Артем
Убийца Кубка Дэвиса. Почему Кубок ATP оказался успешнее старейшего турнира сборных Первый в истории Кубок ATP, прошедший в Австралии, принес победу в Сербии, солидный доход – организаторам, и много ярких матчей – зрителям. «Советский спорт» о том, почему этот турнир в ближайшие годы поставит крест на более привычном Кубке Дэвиса. 14.01.2020 09:00 Теннис Мысин Николай
Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон Начало нового сезона принесло России сразу два титула – отличились Андрей Рублев и Екатерина Александрова. А также уверенное выступление сборной в новом командном турнире – Кубке ATP. «Советский спорт» – о том, чем запомнились первые недели 2020 года. 12.01.2020 19:00 Теннис Мысин Николай
Новости
16:00 Футбол Томас Тухель: Будет лучше, если Кавани останется
15:58 Футбол Максим Деменко: Сложно сказать, с кем еще «Краснодару» стоит расстаться
15:51 Шахматы Идеальная защита Горячкиной
15:47 Футбол Прядкин планирует поставить вопрос о своем переизбрании
15:45 Футбол Сильвестр Игбун – в видеообращении со сбора «Динамо»: Со мной все хорошо
15:42 Футбол Ролан Гусев: Соболеву будет комфортно играть в ЦСКА
15:31 Олимпиада Таран стал бронзовым призером юношеской Олимпиады в масс-старте
15:30 Футбол Зе Луиш не перейдет в «Тоттенхэм»
15:17 Теннис Шарапова начнет Australian Open матчем с Векич
15:11 Футбол Игбун госпитализирован в тяжелом состоянии
15:02 Теннис Медведев сыграет в первом круге Australian Open с Тиафу
14:58 Хоккей «Авангард» в гостях обыграл «Адмирал»
14:52 Футбол Андрей Воронин: Было бы интересно поработать спортивным директором «Динамо»
14:49 Футбол Полузащитник сборной Казахстана может перейти в «Зенит»
14:45 Хоккей «Сибирь» выиграла у «Амура» по буллитам
14:33 Футбол Касильяс может стать президентом Федерации футбола Испании
14:31 Футбол «Фламенго» предложил «Интеру» за Габигола 18 миллионов евро
14:18 Футбол Полузащитник «Атлетико» может уйти в аренду в «Манчестер Юнайтед»
14:10 Футбол Калачев вернулся в «Ростов», став старшим тренером академии
13:58 Футбол Визеу перейдет в «Ахмат»
Госдума утвердила премьер-министром Михаила Мишустина
В Хабаровском крае с прошлого года не могут найти мужчину
Тюменский политтехнолог рассказал о положении министров Якушева и Кобылкина
В Ростовской области могут закрыть треть центров для нарко и алкозависимых
Апелляционный суд не поддержал жалобу Таранцова на итоги выборов в облдуму
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика