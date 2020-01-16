Визеу – игрок «Ахмата» 22-летний бразилец был арендован до конца декабря этого года.

Официальный сайт «Ахмата» объявил о том, что бразильский нападающий «Удинезе» Фелипе Визеу стал игроком грозненского клуба. 22-летний форвард был арендован до конца декабря 2020 года с правом выкупа.

Отметим, что Визеу принадлежит «Удинезе» с лета 2018 года. Ранее он выступал за «Фламенго» и «Гремио» – в составе бразильских команд он забил 16 голов в 60 матчах.

22-летний форвард уже присоединился к российской команде в Турции, где «Ахмат» готовится к возобновлению сезона.

«Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 19 матчах.