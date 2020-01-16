Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо» Соболев выступает в составе самарской команды с 2019 года.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может перейти в состав армейцев.

– Футболист, конечно, интересный, но вся та информация, которая в прессе появляется, о том, что мы перехватываем его у «Динамо», не соответствует действительности, – цитирует Бабаева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что ЦСКА собирается взять 22-летнего Соболева в аренду с правом последующего выкупа. Позже пресс-служба «Крыльев Советов» проинформировала о том, что форвард не полетел с командой Миодрага Божовича на первый зимний сбор в турецкий Белек.

В этом сезоне 22-летний игрок забил 10 голов и отдал три результативных передачи в 18 матчах РПЛ. Его стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.