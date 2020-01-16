Прядкин досрочно переизбран на должность президента РПЛ В четверг в Москве проходит общее собрание клубов РПЛ.

Сергей Прядкин продолжит занимать пост президента Российской премьер-лиги. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня, на проходящем в Москве собрании клубов РПЛ, он был досрочно переизбран на новый пятилетний срок.

Напомним, что официально главным вопросом повестки данного мероприятия было объявлено возможное расширение числа участников РПЛ с 16 до 18 команд. Само собрание началось в офисе лиги на Трубной улице в 14.00 (мск).

Прядкин возглавляет премьер-лигу с 14 ноября 2007 года. В предыдущий раз он был переизбран в апреле 2015 года.