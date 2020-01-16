«Ротор» подписал контракт с Денисовым

Как ожидалось, защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов подписал контракт с волгоградским «Ротором». Об этом сообщил официальный сайт лидера ФНЛ.
Прошлым летом Денисов расстался с московским «Локомотивом» и перешел в «Рубин». В составе казанцев 32-летний футболист сыграл в нынешнем сезоне 8 матчей в РПЛ, но 11 января стало известно о том, что Виталий покинул «Рубин». Еще не имея на руках контракта, Виталий отправился с «Ротором» на сбор в Турцию и убедил нового главного тренера волгоградцев Александра Хацкевича в том, что способен принести команде пользу.
Соглашение заключено до конца нынешнего сезона.
«Мне приятно присоединиться к клубу с большой историей, - заявил Денисов в интервью пресс-службе клуба. – У команды есть стремление достичь результата и у меня это желание, конечно, тоже присутствует. В городе настоящая футбольная атмосфера благодаря новому стадиону, очень подкупает внимание и любовь болельщиков! Всегда есть что доказывать и я готов проявлять себя, выкладываться на поле, чтобы помогать команде».
«Ротор» лидирует в первенстве ФНЛ, набрав 52 очка в 25 матчах.
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