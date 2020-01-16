Роман Бабаев: РПЛ выступила за реформирование Кубка Схема проведения турнира будет изменена.

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что общее собрание клубов российской премьер-лиги выступило за изменение формата проведения Кубка России.

«РПЛ выступила за реформирование Кубка, – цитирует Бабаева «Р-Спорт». – Перевес был буквально в один голос. Дальше будет согласовывать исполком РФС. Зрительский интерес падает, инициатива дискуссионная, но лучше делать что-то, чем ничего».

Очередное общее собрание клубов РПЛ прошло сегодня в Москве.

В нынешнем сезоне команды премьер-лиги начали борьбу в турнире с 1/16 финала. На всех стадиях проводится по одному матчу, хотя ранее в четвертьфиналах и полуфиналах соперники встречались друг с другом дважды.

4 и 5 марта в четвертьфиналах нынешнего розыгрыша встретятся «Шинник» – «Урал», «Ахмат» – «Зенит», «Спартак» – ЦСКА и «Химки» – «Торпедо».

В прошлом году Кубок выиграл «Локомотив», победив в финале «Урал» со счетом 1:0.