Со следующего сезона футболисты из ЕАЭС больше не будут считаться легионерами в России

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ Министерства спорта Российской Федерации от 03.12.2019 № 1022 «О внесении изменений в приказ Минспорта России от 14.07.2015 № 732 «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «футбол».
Согласно приказу футболисты из стран Евразийского экономического союза с 1 июля нынешнего года не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу на территории России.
В состав ЕАЭС помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Напомним, что в данный момент в чемпионате России действует лимит на легионеров в формате «6+5». То есть одновременно на поле в составе одной команды могут находится не более шести иностранных футболистов.
С сезона-2020/21 в РПЛ введут новый формат лимита «8+17» – каждый клуб сможет внести в заявку не более восьми легионеров.
В первенстве ФНЛ со следующего сезона общее количество иностранцев в заявке не должно превышать четырех человек.
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