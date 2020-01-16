Арсен Хубулов: Контракт с «Енисеем» был разорван по инициативе клуба

29-летний полузащитник Арсен Хубулов сообщил о деталях расторжения контракта со стороны «Енисея».
– В декабре 2019 года «Енисей» уведомил меня, что со мной хотят разорвать контракт. В принципе я был готов пойти навстречу из уважения к клубу. Но прошел месяц, и никто из клуба не посчитал нужным связаться со мной и объяснить, на каких условиях будет разорван соглашение. Позднее я получил уведомление от клуба по поводу расторжение контракта с 15 января этого года и заплатит мне компенсацию 90 тысяч рублей. Изначально я был настроен на то, чтобы пойти на уступки, но клуб повел себя крайне непрофессионально и некорректно. Я не позволю, чтобы ко мне так неуважительно относились. Сейчас контракт разорван по инициативе клуба. Я имею право подать жалобу в РФС, чем сейчас и занимается мой юрист, – цитирует Хубулова портал Sport24.ru.
Отметим, что со вчерашнего дня Хубулов является свободным агентом. Ранее 29-летний полузащитник выступал за «Аланию», «Кубань», «Анжи» и «Эрзурумспор». В общей сложности на его счету 223 игры, в которых он забил 25 голов и сделал 34 ассиста.
В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах ФНЛ, отметившись одним мячом.
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