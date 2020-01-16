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Гендиректор «Зенита» Медведев: Предлагаемая схема расширения РПЛ может привести к падению доходов - Советский спорт
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16 января 2020 23:51ФутболШарафудинов Виктор

Гендиректор «Зенита» Медведев: Предлагаемая схема расширения РПЛ может привести к падению доходов

Против увеличения числа участников чемпионата России проголосовали только «Зенит» и «Спартак».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил решение клуба не поддерживать формат расширения Российской Премьер-Лиги с 16 клубов до 18.

Сегодня на встрече клубов российской премьер-лиги было принято решение об увеличении количества участников чемпионата с 16 до 18 команд. Чтобы оно вступило в силу, нужна поддержка Российского футбольного союза. Против этой инициативы проголосовали только «Спартак» и «Зенит».

Генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев, отмечая, что сама идея играть больше матчей является правильной, подчеркивает, что в данный момент лига не готова к увеличению числа участников.

«Мы не стали поддерживать не эту инициативу, а ее формат, – цитирует Медведева Чемпионат.com – Предлагаемая схема может привести к падению доходов и росту расходов. Самое главное – предлагают ввести это со следующего сезона. Но это может означать, что из ФНЛ в РПЛ может прийти шесть команд. А если отказываться от стыковых матчей и вылета напрямую, то потеряется интегральный принцип спортивности. А шести клубов из ФНЛ, которые обладают всем необходимым для РПЛ, по осени мы не наберем.

Пока это лишь предложение РПЛ, решать все будет РФС. Мы в свое время поддерживали вариант, где доходы могли вырасти. Это потребовало бы перехода на систему с плей-офф. Это есть в ряде европейских чемпионатов. Но если говорить о традиционном подходе, то как формировать такую лигу? А некоторым командам из ФНЛ могут подсказать: «А вы и не пытайтесь выходить в РПЛ». Это тоже подрывает спортивный принцип. Но, с другой стороны, инфраструктура после чемпионата мира у нас хорошая, а команд в РПЛ для этих стадионов нет.

Вопросов очень много, но сама идея – играть больше матчей – правильная. По сравнению с ведущими европейскими чемпионатами игр у нас меньше, хотя понятно, что влияет климатический фактор. Трудно выбрать дополнительные дни для игр, тем более есть игры сборной и еврокубки. Календарь чемпионата, когда игра в режиме три дня на четвертый, составить очень трудно.

Дискуссия еще не закончена. Идея в целом хорошая, но проект ее реализации страдает серьезными недостатками. Мы были бы готовы поддержать идею перехода на 18 команд через сезон, если бы для этого было достаточно аргументов. Нас поддержал только «Спартак»? Кто под угрозой вылета – тот и будет голосовать за расширение».

В первом чемпионате России в 1992 году принимали участие 20 клубов, разделенных на первом этапе на две группы. В следующем году высшую лигу сократили до 18 команд, а в 1994-м – до 16-и.

Далее к формату с 18 участниками вернулись в 1996 году, но начиная с 1998-го число команд элитного дивизиона опять сократили до 16. С тех пор этот формат не менялся.

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