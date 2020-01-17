Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш может перейти из «Порту» в «Севилью» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 января 2020 01:59ФутболШарафудинов Виктор

Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш может перейти из «Порту» в «Севилью»

«Драконы» хотят заработать 20 млн евро.

Португальская газета A Bola сообщает, что уже в зимнее трансферное окно португальский «Порту» намерен заработать на продаже бывшего нападающего «Спартаку» Зе Луиша 20 миллионов евро. Новую команду для форварда из Кабо-Верде ищет известный агент Жорже Мендеш, среди клиентов которого Криштиану Роналду.

Первым на 28-летнего Зе Луиша обратил внимание «Тоттенхэм» из-за травмы своего лучшего форварда Гарри Кейна, однако в итоге лондонский клуб отказался от трансфера из-за трудностей с получением разрешения на работу в Великобритании для африканского футболиста.

Теперь на форварда претендует «Севилья». Как уже отмечалось выше, «Порту» намерен получить не менее 20 миллионов евро, однако согласен на вариант с арендой, если испанский клуб возьмет на себя обязательство обязательно выкупить игрока.

C 2015 по 2019 годы Зе Луиш сыграл 109 матчей за «Спартак», забив 35 голов. Прошлым летом московский клуб продал форварда в «Порту» за 8,5 млн евро. В нынешнем сезоне футболист из Кабо-Верде забил в чемпионате Португалии 7 голов в 12 матчах, однако в последнее время перестал попадать в стартовый состав «драконов».

После 16 туров «Порту» занимает в португальской примейре второе место, набрав 41 очков и на четыре очка отставая от лидирующей «Бенфики».

«Севилья» в чемпионате Испании идет на четвертом месте, набрав 35 очков в 19 турах.

Седьмой – на выход! В НХЛ состоялась очередная тренерская отставка В НХЛ состоялась седьмая по счету тренерская отставка. Главному тренеру «Вегаса» Жерару Галлану указали на дверь. Команду возглавит опытный Питер Дебур, всего месяц находившийся без работы после увольнения из «Сан-Хосе». 15.01.2020 21:00 Хоккей Федоровский Александр
Еще по теме:
Никита Задоров: Лучший способ играть против лидеров – запирать их в собственной зоне Брэйден Холтби: Контракт Бэкстрема? Для меня ничего не изменилось Майк Смит – о лакросс-голе Форсберга: В этот момент чувствуешь себя идиотом
Конте жаждет выиграть чемпионат. «Интер» хочет Спинаццолу, Эриксена и Жиру В преддверии весенней части сезона нерадзурри пытаются усилить каждую линию. Каждая из сделок может сорваться в любой момент. 16.01.2020 18:30 Футбол Зибрак Артем
Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев
Топ-5 ведущих лиг увеличивают доходы и наращивают отрыв от остальной Европы Неутешительные для российских клубов данные из экономического отчета УЕФА за 2018 год. 16.01.2020 17:15 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш может перейти из «Порту» в «Севилью» Янг переходит из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» Гендиректор «Зенита» Медведев: Предлагаемая схема расширения РПЛ может привести к падению доходов
Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон Начало нового сезона принесло России сразу два титула – отличились Андрей Рублев и Екатерина Александрова. А также уверенное выступление сборной в новом командном турнире – Кубке ATP. «Советский спорт» – о том, чем запомнились первые недели 2020 года. 12.01.2020 19:00 Теннис Мысин Николай
Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай
Роман Бабаев: ЦСКА не перехватывал Соболева у «Динамо» По окончании общего собрания РПЛ генеральный директор армейского клуба прокомментировал последние трансферные слухи. 16.01.2020 19:15 Футбол Григорьевская Юлия
Мнение Андронова: РПЛ приняла вредное решение. Лучше бы изучили пример Украины Июньский текст обозревателя «Советского спорта», который стал еще актуальней после сегодняшнего собрания клубов РПЛ. 16.01.2020 22:30 Футбол Андронов Алексей
Капризов и Артюхин бушуют. Армеец забил очередной гол, «витязь» схватил удаление до конца игры Итоги большого хоккейного вторника, вместившего девять (!) матчей, в обзоре «Советского спорта». 14.01.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба 19 января рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке шоу экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. 15.01.2020 21:45 ММА Ващенко Сергей
Новости
01:59 Футбол Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш может перейти из «Порту» в «Севилью»
01:37 Футбол «Бордо» вылетел из Кубка Франции от клуба третьего дивизиона «По»
01:23 Хоккей Алексей Кудашов: Были заряжены, чтобы взять реванш у «Йокерита»
01:06 Футбол «Рома» обыграла «Парму» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
00:50 Хоккей Владимир Крикунов: Такое поражение хорошая школа, а за уроки надо платить
00:41 Хоккей Дэвид Немировски: Ни один игрок «Торпедо» не опустил голову, все бились до конца
00:28 Футбол Янг переходит из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»
00:12 Авто/Мото Голландский мотогонщик Стравер находится в критическом состоянии после аварии на «Дакаре»
23:51 Футбол Гендиректор «Зенита» Медведев: Предлагаемая схема расширения РПЛ может привести к падению доходов
23:34 Баскетбол Димитрис Итудис: С «Басконией» нас ждет очередное сражение, это очень атлетичная команда
23:22 Баскетбол Алексей Швед: Под конец расслабились, но в целом проделали отличную работу
23:16 Лыжный спорт Устюгов пропустит ближайший этап Кубка мира
23:15 Баскетбол Римас Куртинайтис: Матч против «Реала» – одна из лучших наших игр
22:56 Фигурное катание Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы на «Первом канале»
22:40 Биатлон Тихонов о выступлении россиянок в спринте: Девчонки мертвые, пожалейте их
22:27 Футбол Гендиректор «Спартака» Цорн: Лига не готова к расширению
22:07 Баскетбол «Реал» опять проиграл в России, мадридцев победили «Химки»
21:59 Хоккей СКА обыграл «Йокерит» благодаря дублю Ткачева, одержав третью победу кряду
21:57 Хоккей «Витязь» расправился с минским «Динамо»
21:44 Хоккей ЦСКА разгромил «Сочи», Слепышев и Окулов сделали дубли
Метеорологи предупредили о грядущей засухе и торфяных пожарах летом
Как свердловские политики отреагировали на послание Путина и отставку правительства
«Плодить нищету» или иметь подспорье: как повлияет новый маткапитал на рождаемость
В Крещение в Ростове продлят работу общественного транспорта
Ранее судимый экс-начальник завода стал кандидатом в руководители «Марциальных вод»
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика