Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш может перейти из «Порту» в «Севилью» «Драконы» хотят заработать 20 млн евро.

Португальская газета A Bola сообщает, что уже в зимнее трансферное окно португальский «Порту» намерен заработать на продаже бывшего нападающего «Спартаку» Зе Луиша 20 миллионов евро. Новую команду для форварда из Кабо-Верде ищет известный агент Жорже Мендеш, среди клиентов которого Криштиану Роналду.

Первым на 28-летнего Зе Луиша обратил внимание «Тоттенхэм» из-за травмы своего лучшего форварда Гарри Кейна, однако в итоге лондонский клуб отказался от трансфера из-за трудностей с получением разрешения на работу в Великобритании для африканского футболиста.

Теперь на форварда претендует «Севилья». Как уже отмечалось выше, «Порту» намерен получить не менее 20 миллионов евро, однако согласен на вариант с арендой, если испанский клуб возьмет на себя обязательство обязательно выкупить игрока.

C 2015 по 2019 годы Зе Луиш сыграл 109 матчей за «Спартак», забив 35 голов. Прошлым летом московский клуб продал форварда в «Порту» за 8,5 млн евро. В нынешнем сезоне футболист из Кабо-Верде забил в чемпионате Португалии 7 голов в 12 матчах, однако в последнее время перестал попадать в стартовый состав «драконов».

После 16 туров «Порту» занимает в португальской примейре второе место, набрав 41 очков и на четыре очка отставая от лидирующей «Бенфики».

«Севилья» в чемпионате Испании идет на четвертом месте, набрав 35 очков в 19 турах.