Жуан Жезус сменит «Рому» на «Фиорентину» Бразилец провел в нынешнем сезоне только четыре матча.

Защитник «Ромы» Жуан Жезус близок к переходу в «Фиорентину», сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, 28-летний бразилец уже договорился с тосканским клубом о личном контракте, по которому будет получать меньше, чем в «Роме». Теперь идут переговоры между двумя клубами.

«Рома» рассчитывала получить за игрока семь миллионов евро. Однако, скорее всего, стороны сойдутся на аренде за пять миллионов с обязательством последующего выкупа.

Центральный защитник выступает за «Рому» с 2016 года после перехода из «Интера». За три с половиной года он провел за команду 90 матчей, из них только четыре в нынешнем сезоне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

После первого круга серии A «Фиорентина» набрала 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице.