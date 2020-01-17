Премьер-лига изучит законность сделки «Эвертона» с компанией Усманова

Премьер-лига намерена изучить детали контракта «Эвертона» с компанией USM, которая за 30 миллионов фунтов приобрела права на название нового стадиона клуба, сообщает Sky Sports.
О сделке холдинга, принадлежащего российскому миллиардеру Алишеру Усманову, с «ирисками» было объявлено на этой неделе. При этом по правилам лиги сумма, поступающая в бюджет клуба от спонсоров, должна соответствовать рыночной стоимости. В противном случае совет директоров клуба должен пересчитать ее.
Проверка «Эвертона» пройдет весной в рамках рассмотрения финансовой отчетности всех клубов лиги.
Отметим, что Усманов является другом и бизнес-партнером владельца «Эвертона» Фархада Мошири.
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