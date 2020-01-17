«Интер» намерен отдать Лазаро в аренду Рассматриваются варианты с «Вердером», «Дженоа», «Вест Хэмом» и «Кальяри».

«Интер» готов отдать в аренду полузащитника Валентино Лазаро, сообщил в твиттере журналист Николо Скира.

Окружение игрока намерено подыскать ему клуб, где он проведет концовку сезона. Рассматриваются варианты с «Вердером» (Германия), «Дженоа», «Вест Хэмом» (Англия) и «Кальяри».

Напомним, Лазаро перешел в «Интер» в июле прошлого года из «Герты» за 22,4 миллиона евро, подписав с «нерадзурри» контракт на четыре года.

Однако 23-летнему австрийцу не удалось стать основным игроком команды. В 11 матчах он провел на поле 513 минут и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Лазаро также выступал за «Ред Булл Зальцбург» и «Лиферинг» (оба – Австрия).