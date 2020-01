«Интер» намерен отдать Лазаро в аренду

«Интер» готов отдать в аренду полузащитника Валентино Лазаро, сообщил в твиттере журналист Николо Скира.

#Inter al lavoro per sistemare Valentino #Lazaro in prestito: hanno sondato il terreno #WerderBrema, #Genoa, #WestHam e #Cagliari. Entourage alla ricerca della soluzione migliore per i prossimi mesi. #calciomercato