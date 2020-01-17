Станислав Черчесов: После выхода на Евро мой контракт с РФС автоматически продлен до лета 2022 года Наставник возглавляет сборную России с 2016 года.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию со своим контрактом с РФС.

«После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года. Единственный нюанс состоит в том, что чемпионат мира пройдет в декабре, и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того. Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче - качественной подготовке к чемпионату Европы и выступлении сборной на этом турнире», - рассказал тренер в интервью ТАСС.

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

В отборочном турнире Евро-2020 россияне заняли второе место в своей группе, пропустив вперед только сборную Бельгии.

Всего под руководством Черчесова сборная России провела 41 матч, одержала 19 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

На групповом этапе Евро-2020 соперниками россиян станут команды Бельгии, Финляндии и Дании. Встречи пройдут 13, 17 и 22 июня 2020 года соответственно.