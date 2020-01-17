Леонид Федун – о расширении РПЛ: Плей-офф позволил бы генерировать новые доходы «Спартак» не поддержал идею расширения чемпионата до 18 команд.

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему негативно относится к расширению РПЛ до 18 клубов.

«Мое отношение крайне негативное, – приводит «Р-Спорт» слова Федуна. – Можно было ввести плей-офф, как это работает во многих чемпионатах. Привлекательность таких игр дала бы клубам возможность генерировать новые доходы. Только несколько клубов зависят от доходов и являются частными, остальным это не интересно».

Напомним, в четверг состоялось общее собрание клубов премьер-лиги, на котором большинством голосов было поддержана идея расширения чемпионата до 18 команд. В последний раз 18 клубов играли в высшей лиге чемпионата России в 1997 году.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проголосовал против увеличения числа участников РПЛ.