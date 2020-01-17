Магуайр назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед» Футболист присоединился к клубу только перед началом текущего сезона.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер назначил защитника Харри Магуайра новым капитаном команды.

«Харри - наш капитан. Он является настоящим лидером. Теперь повязку будет носить он», - цитирует Сульшера ВВС.

Напомним, перед началом сезона капитаном «МЮ» был назначен Эшли Янг, который близок к переходу в миланский «Интер».

Магуайр перешел в «Манчестер» из «Лестера» в августе прошлого года. Всего он провел за клуб 28 матчей.

«Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 34 очка после 22 туров. 19 января «МЮ» сыграет на выезде против лидера чемпионата - «Ливерпуля».