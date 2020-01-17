Главный тренер «Славии» Трпишовски отказался от предложения «Локомотива»

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски ответил отказом на предложение из «Локомотива», сообщает iDNES.cz.
«Да, это правда. «Локомотив» очень хотел пригласить Трпишовски и его коллег, однако он решил остаться в «Славии», – сообщил изданию источник, близкий к чешскому клубу.
Отметим, что в настоящее время «Славия» и «Локомотив» проводят сборы в Испании недалеко друг от друга.
43-летний Трпишовски работает со «Славией» с 2017 года. В прошлом сезоне команда под его руководством оформила дубль: выиграла чемпионат и Кубок страны, а также дошла до четвертьфинала Лиги Европы. Ранее он тренировал «Викторию» (Жижков) и «Слован» (Либерец).
Напомним, «Локомотив» под руководством Юрия Семина ушел на зимний перерыв на пятом месте в чемпионате России, отставая от идущего вторым «Краснодара» на одно очко.
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