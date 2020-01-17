Главный тренер «Славии» Трпишовски отказался от предложения «Локомотива» 43-летний чех привел клуб к дублю в прошлом сезоне.

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски ответил отказом на предложение из «Локомотива», сообщает iDNES.cz.

«Да, это правда. «Локомотив» очень хотел пригласить Трпишовски и его коллег, однако он решил остаться в «Славии», – сообщил изданию источник, близкий к чешскому клубу.

Отметим, что в настоящее время «Славия» и «Локомотив» проводят сборы в Испании недалеко друг от друга.

43-летний Трпишовски работает со «Славией» с 2017 года. В прошлом сезоне команда под его руководством оформила дубль: выиграла чемпионат и Кубок страны, а также дошла до четвертьфинала Лиги Европы. Ранее он тренировал «Викторию» (Жижков) и «Слован» (Либерец).

Напомним, «Локомотив» под руководством Юрия Семина ушел на зимний перерыв на пятом месте в чемпионате России, отставая от идущего вторым «Краснодара» на одно очко.