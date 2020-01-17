В «Зените» подтвердили, что Исламхан проходит просмотр в команде - Советский спорт
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17 января 2020 15:17ФутболЛипкин Антон

В «Зените» подтвердили, что Исламхан проходит просмотр в команде

«Зенит» готовится к возобновлению сезона в Катаре.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о том, что капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан находится на просмотре в команде, которая готовится к возобновлению сезона на сборе в Катаре.

«Да, это правда», – приводит агентство бизнес-новостей АБН слова Медведева.

26-летний атакующий полузащитник выступал за «Тараз», «Астану», а последние шесть лет провел в «Кайрате», где играл вместе с бывшим полузащитником «Зенита» Андреем Аршавиным. В сезоне-2012/2013 Исламхан провел пять матчей в молодежном первенстве за «Кубань». В высшей лиге Казахстана на его счету 48 голов и 48 результативных передач в 180 матчах.

В 2016 года Исламхан стал капитаном сборной Казахстана. Всего за национальную команду он сыграл в 40 матчах, забил один гол и сделал семь результативных передач.

Напомним, со следующего сезона игроки из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в РПЛ.

Ранее сообщалось об интересе к Исламхану со стороны «Локомотива» и «Рубина».

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