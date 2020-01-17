Григорий Иванов: Я против реформы Кубка России, мне это неинтересно - Советский спорт
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17 января 2020 15:30ФутболЛипкин Антон

Григорий Иванов: Я против реформы Кубка России, мне это неинтересно

Общее собрание клубов РПЛ проголосовало за реформу Кубка.

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался против реформы Кубка России, которая обсуждалась на общем собрании клубов премьер-лиги в четверг.

РФС намерен освободить клубы, участвующие в еврокубках, от выступлений на стадии 1/16 финала Кубка России. Также рассматривается вариант, при котором в турнире может появиться групповой этап.

«Замудренно, конечно! Я был против, – приводит Sport24.ru слова Иванова. – Кубок России нужен для популяризации футбола во всех уголках страны. Реформа ради реформы? Я против, и мне это неинтересно».

Добавим, что с перевесом в один голос клубы проголосовали за реформу Кубка России.

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