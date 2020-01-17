Джордан Ларссон: Тедеско очень страстный, это всем нравится Шведский нападающий «Спартака» поделился мнением о главном тренере.

Московский «Спартак» проводит в Абу-Даби первый зимний сбор. Шведский Нападающий красно-белых Джордан Ларссон пообщался с прессой, рассказав об особенностях методики главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Тренировки стали профессиональнее и интенсивнее, – цитирует шведа Sport24.ru – Мы очень много работаем в начале недели, а ближе к играм переходим к тактике. Думаю, вы видите, что Доменико тренирует на высочайшем уровне, он работал в «Шальке» и передает нам свой опыт и знания, полученные в Бундеслиге.

Он очень страстный. Я не знал ничего о нем кроме того, что это бывший тренер «Шальке». Никогда не видел, как он себя ведет на тренировках и во время матчей. Вы сами знаете, насколько он активен на бровке, как управляет командой! И мне нравится такое. Думаю, команде тоже».

34-летний немецкий тренер Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября прошлого года. Первую часть чемпионата красно-белые завершили на 10-м месте, набрав 22 очка в 19 турах.

Сын знаменитого бомбардира Хенрика Ларссона Джордан перешел в «Спартак» в августе прошлого года из шведского «Норрчепинга» за 4 млн евро. В 15 матчах РПЛ 22-летний швед забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.