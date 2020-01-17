Григорий Иванов: 18 команд в РПЛ – это нормально, с Федуном не согласен - Советский спорт
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17 января 2020 15:57ФутболШарафудинов Виктор

Григорий Иванов: 18 команд в РПЛ – это нормально, с Федуном не согласен

Президент «Урала» прокомментировал перспективу увеличения числа участников чемпионата России.

Вчера 16 января большинство клубов российской премьер-лиги проголосовали за расширение количество участников турнира РПЛ с 16 до 18. Против оказались только «Спартак» и «Зенит».

Владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что расширение лиги невыгодно с экономической точки зрения. С таким мнением категорически не согласен президент «Урала» Григорий Иванов.

«Это мнение одного человека, я с ним не согласен, – цитирует Иванова Sport24.ru – Страна большая. Много городов не охвачено футболом, а ведь у нас же есть хорошие стадионы. Не надо делать так, чтобы они стояли, как это происходит в ЮАР. У нас всего 16 команд, и каждая четвертая висит на волоске: вылетит – не вылетит. Каждое очко на вес золота, никто не хочет играть в открытый и красивый футбол, потому что за каждое очко бьются, а не играют в футбол. Если смотреть чемпионаты ведущих европейских лиг, то там именно играют в футбол, а мы умираем за очки, чтобы остаться.

Что касается финансов, если у команды есть 400-500 миллионов, то этих денег хватит для того, чтобы играть. Не надо зарплаты повышать и говорить, что им нужен миллиард. Вот вам пример «Тамбова» – они играют на свои деньги!

Если они вышли в РПЛ, то они стали лучше играть в два раза? Нет, не стали. Так почему, если они вышли в РПЛ, то им должны повышать зарплату в два-три раза. Пускай играют за ту же зарплату. Позовут в другой клуб, например, там будет другая зарплата. Не удалось остаться в РПЛ – ничего страшного, пускай молодежь дальше развивается. 18 команд в РПЛ — это нормально. Понятно, что не все богатые, есть кто-то победней. Это тоже нормально».

Екатеринбургский «Урал» после 19 туров занимает 9-е место в таблице чемпионата России, набрав 24 очка. «Спартак» идет на десятой позиции с 22 очками.

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