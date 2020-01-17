«Челси» составит конкуренцию «Милану» в борьбе за Ольмо Стоимость полузащитника оценивается в 35 миллионов евро.

21-летний полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо вместо серии А может оказаться в АПЛ. Об этом сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, «Челси» готов перехватить молодого испанца у «Милана». Сам Ольмо ранее неоднократно заявлял о том, что его карьера в хорватском клубе подходит концу – игрок желает продолжить карьеру в более сильном клубе.

Также в услугах футболиста заинтересованы два испанских клуба – «Барселона» и «Атлетико». Ольмо является воспитанником каталонской команды. Он перешел в «Динамо» в 2014 году в статусе свободного агента. За это время он сыграл в 161 матче, забив 38 голов и сделав 29 ассистов.

Согласно порталу Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 35 миллионов евро.