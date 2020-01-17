Юрген Клопп: Проведение Кубка африканских наций в январе – катастрофа для нас

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал перенос финальной стадии Кубка африканских наций-2021 с лета на январь-февраль того же года.
– Решение о том, чтобы Кубок африканских наций снова проводить в январе, – это катастрофа для нас, – цитирует Клоппа Goal.com.
Напомним, что на данный момент в команде Клоппа выступают четыре игрока из Африки – защитник Жоэль Матип (Камерун), полузащитник Наби Кейта (Гвинея), а также нападающие Садьо Мане (Сенегал) и Мохамед Салах (Египет).
В связи с участием на турнире футболисты могут отсутствовать в своих клубах на протяжении месяца.
«Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ, набрав 61 очко в 21 матче. Команда опережает ближайшего преследователя – «Манчестер Сити» – на 14 очков.
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