Юрген Клопп: Проведение Кубка африканских наций в январе – катастрофа для нас Немецкий специалист недоволен последними изменениями в решающих стадиях африканского турнира.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал перенос финальной стадии Кубка африканских наций-2021 с лета на январь-февраль того же года.

– Решение о том, чтобы Кубок африканских наций снова проводить в январе, – это катастрофа для нас, – цитирует Клоппа Goal.com.

Напомним, что на данный момент в команде Клоппа выступают четыре игрока из Африки – защитник Жоэль Матип (Камерун), полузащитник Наби Кейта (Гвинея), а также нападающие Садьо Мане (Сенегал) и Мохамед Салах (Египет).

В связи с участием на турнире футболисты могут отсутствовать в своих клубах на протяжении месяца.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ, набрав 61 очко в 21 матче. Команда опережает ближайшего преследователя – «Манчестер Сити» – на 14 очков.