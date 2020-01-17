Роман Авдеев: Вопрос о готовности «Торпедо» играть в РПЛ будет решен в конце сезона После 25 сыгранных туров в ФНЛ московская команда занимает второе место, набрав 51 очко.

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о том, сможет ли его команда выступать в следующем сезоне в РПЛ.

– Есть спортивная составляющая – мы к ней относимся правильно и считаем, что в спорте она всегда должна быть. Перед командой стоит задача выигрывать в каждом матче. Что касается выхода в премьер-лигу, готовы или нет, будем решать в конце сезона. Если по спортивному принципу выйдем, то пойдем. Было бы хорошо привлечь дополнительные средства, дополнительных спонсоров. Такая работа ведется, мы открыты к переговорам, но вопрос того, где команда играет, сами понимаете, влияет на возможности поиска дополнительных спонсоров, – цитирует Авдеева ТАСС.

Напомним, что «Торпедо» идет на второй строчке после 25 туров – в активе команды 51 очко. Лидирует волгоградский «Ротор» (52 очка). В первом матче после перерыва москвичи сыграют в гостях против курского «Авангарда».