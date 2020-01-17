Юрий Красножан: Исламхан сможет заиграть в «Зените», если ему будут доверять Питерский клуб готовится к возобновлению сезона в Катаре.

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан поделился мнением по поводу возможного трансфера Бауыржана Исламхана в «Зенит».

– Исламхан – талантливый футболист, это однозначно. Думаю, у него может получиться даже в «Зените», при должном доверии. Возможно, в первое время ему будет чуть не хватать опыта. Если не считать «Кубани», где Исламхан играл за дубль, он никогда не был легионером. Это сложившийся футболист и человек. Хочу, чтобы у него все получилось, – цитирует Красножана «РИА Новости».

Ранее генеральный директор питерцев Александр Медведев подтвердил, что Исламхан находится на просмотре в команде, которая готовится к возобновлению сезона на сборе в Катаре.

26-летний полузащитник выступал за «Тараз» и «Астану», а последние шесть лет провел в «Кайрате». В сезоне-2012/2013 Исламхан провел пять матчей в молодежном первенстве за «Кубань». В высшей лиге Казахстана на его счету 48 голов и 48 результативных передач в 180 матчах.

В 2016 года Исламхан стал капитаном сборной Казахстана. Всего за национальную команду он сыграл в 40 матчах, забил один гол и сделал семь результативных передач.

Напомним, со следующего сезона игроки из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в РПЛ.