Вратарь «Мордовии» Малолетков: Я никогда не ставил на матчи «Машука» Бывшего голкипера пятигорцев подозревают в том, что он зарабатывал у букмекеров, делая ставки на матчи своей команды.

Стало известно, что в прошлом трое игроков «Машука-КМВ» ставили на матчи собственной команды. Эту информацию подтвердил президент пятигорского клуба Александр Сахтариди, заявив о том, что один из них был арендован у «Мордовии», а затем вернулся в команду из Саранского. Единственный, кто подходит под это описание – вратарь Ярослав Малолетков.

23-летний вратарь эти обвинения опровергает.

«Я на матчи «Машука» не ставил ничего, – заявил Малолетков корреспонденту Чемпионат.com – Играю на тотализаторе, не спорю, но на матчи «Машука» не ставил».

Ярослав находился в аренде в клубе «Машук-КМВ» с 1 июля прошлого года по 5 января нынешнего. В первенстве ПФЛ он сыграл 14 матчей, пропустив 10 мячей и семь раз сыграв «на ноль».

«Машук-КМВ» занимает восьмое место в зоне ПФЛ «Юг», набрав 24 очка в 18 матчах.

Все факты игры футболистов пятигорского клуба на тотализаторе будут рассмотрены на заседании комитета по этике РФС, которое состоится 24 января.