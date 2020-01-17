Вратарь «Мордовии» Малолетков: Я никогда не ставил на матчи «Машука» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 января 2020 19:58ФутболШарафудинов Виктор

Вратарь «Мордовии» Малолетков: Я никогда не ставил на матчи «Машука»

Бывшего голкипера пятигорцев подозревают в том, что он зарабатывал у букмекеров, делая ставки на матчи своей команды.

Стало известно, что в прошлом трое игроков «Машука-КМВ» ставили на матчи собственной команды. Эту информацию подтвердил президент пятигорского клуба Александр Сахтариди, заявив о том, что один из них был арендован у «Мордовии», а затем вернулся в команду из Саранского. Единственный, кто подходит под это описание – вратарь Ярослав Малолетков.

23-летний вратарь эти обвинения опровергает.

«Я на матчи «Машука» не ставил ничего, – заявил Малолетков корреспонденту Чемпионат.com – Играю на тотализаторе, не спорю, но на матчи «Машука» не ставил».

Ярослав находился в аренде в клубе «Машук-КМВ» с 1 июля прошлого года по 5 января нынешнего. В первенстве ПФЛ он сыграл 14 матчей, пропустив 10 мячей и семь раз сыграв «на ноль».

«Машук-КМВ» занимает восьмое место в зоне ПФЛ «Юг», набрав 24 очка в 18 матчах.

Все факты игры футболистов пятигорского клуба на тотализаторе будут рассмотрены на заседании комитета по этике РФС, которое состоится 24 января.

Мария против Донны. Анонс женской сетки Australian Open В первом круге чемпионата Австралии Мария Шарапова сыграет с Донной Векич. «Советский спорт» – о женской части турнира, шансах наших участниц и главных фаворитках. 16.01.2020 23:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рыбакина победила Уотсон и сыграет во втором финале подряд Барти победила Коллинс и сыграет с Ястремской в финале в Аделаиде Самсонова обыграла Сю Ван и пробилась в основную сетку Australian Open
Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринте На этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие Йоханнеса Бе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно. 10.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Норвежки выиграли эстафету в Рупольдинге, у России худший результат сезона – 11-е место Валерий Польховский: Неудачам в Рупольдинге есть объяснение – неправильное место новогоднего сбора Тихонов о выступлении россиянок в спринте: Девчонки мертвые, пожалейте их
Овечкин разбушевался: сделал хет-трик и повторил рекорд НХЛ Обзор игрового дня в НХЛ. 17.01.2020 09:14 Хоккей Трофименко Кирилл
Алексей Сафонов: «Динамо» может забрать и Соболева, и Комличенко Известный агент считает бело-голубых фаворитами в борьбе за нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, скептически воспринимает новости о возможных дорогостоящих приобретениях ЦСКА и верит в новый «Рубин» Леонида Слуцкого. 15.01.2020 23:00 Футбол
Капризов и Артюхин бушуют. Армеец забил очередной гол, «витязь» схватил удаление до конца игры Итоги большого хоккейного вторника, вместившего девять (!) матчей, в обзоре «Советского спорта». 14.01.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Конте жаждет выиграть чемпионат. «Интер» хочет Спинаццолу, Эриксена и Жиру В преддверии весенней части сезона нерадзурри пытаются усилить каждую линию. Каждая из сделок может сорваться в любой момент. 16.01.2020 18:30 Футбол Зибрак Артем
ЦСКА и «Ак Барс» будут в финале. Если бы плей-офф КХЛ стартовал прямо сейчас Прогноз «Советского спорта». 15.01.2020 14:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Новости
21:01 ММА Альберт Туменов: Серроне не стоит сбрасывать со счетов в бою с Макрегором
21:00 Футбол Суд взыскал с «Ростова» 154 миллиона рублей по иску ООО «Агроком Холдинг»
20:52 ММА Эдуард Вартанян: Думаю, что Макгрегор нокаутирует Серроне
20:46 Футбол «Зенит» объявил о том, что Исламхан приехал на сбор клуба в Катар
20:30 Футбол В пресс-службе сборной России представили, как будет играть Жирков в 2036 году (фото)
20:28 Олимпиада Информация о ликвидации министерства спорта РФ не соответствует действительности
20:14 Футбол Соболева не будет в АПЛ этой зимой, игрок испытывает проблемы с оформлением визы
20:11 Футбол Юрист рассказал о том, что игроков «Машука-КМВ» может ждать 2-летняя дисквалификация
19:58 Футбол Вратарь «Мордовии» Малолетков: Я никогда не ставил на матчи «Машука»
19:55 Футбол Янг прибыл в «Интер» для прохождения медосмотра
19:45 Футбол Налдо покинул «Монако»
19:43 Футбол «Ахмат» провел зимний первый спарринг, обыграв венгерский «Пакш»
19:33 Футбол Юрий Красножан: Исламхан сможет заиграть в «Зените», если ему будут доверять
19:29 Футбол Президент «Машук КМВ» признал, что футболисты клуба делали ставки на матчи своей команды
19:22 ММА Владимир Кличко: Макгрегор заслуживает уважения, что бы о нем не думали
19:10 Футбол Украинского футболиста Сикорского выгнали из клуба из-за поездки в Россию
19:04 Футбол Роман Авдеев: Вопрос о готовности «Торпедо» играть в РПЛ будет решен в конце сезона
18:51 Футбол Переход Боженика в ЦСКА сорвался, игрок близок к переходу в «Фейеноорд»
18:39 Формула-1 Льюис Хэмилтон: В этом году я выйду на новый небывалый уровень
18:38 Футбол Хеведес может перейти в «Кельн» на правах аренды
"Рты закрыли, молимся молча!": российские школы опять под атаками "террористов"
Разыграла ферзевый гамбит: Горячкина вырвала очко у соперницы на матче в Приморье
На бывшего главу Тобольского района Юрия Батта завели уголовное дело
Нижний Новгород может войти в «Золотое кольцо России», интерес к которому снижается
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика