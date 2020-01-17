В пресс-службе сборной России представили, как будет играть Жирков в 2036 году (фото)

В пресс-службе сборной России отреагировали на интервью 36-летнего защитника Юрия Жиркова, заявившего о том, что не намерен в ближайшее время завершать карьеру.
Ранее Жирков напомнил о 52-летнем японском футболисте Кадзуеси Миуре, с которым недавно продлила контракт команда «Иокогама».
На странице сборной России в Instagram был опубликован коллаж, на котором Жирков в 2036 году, играя за сборную России, убегает от сына Криштиану Роналду, который играет за команду Португалии. При этом были сделаны две подписи:
«Юрий Валентинович в 2020 году: «Одному японцу 52, он еще играет. У меня вся карьера впереди.
Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду».
Жирков дебютировал в сборной России в 2005 году. В данный момент на его счету 91 матч и 2 гола за национальную команду. В нынешнем сезоне Юрий сыграл за «Зенит» 14 матчей в РПЛ, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.
Сыну Криштиану Роналду Криштиану-младшему в данный момент девять лет.
Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий Забег в ширину против «Зенита» и «Спартака». В РПЛ грядут перемены Очередное собрание клубов РПЛ продлило президентские полномочия Сергея Прядкина и высказалось за, на первый взгляд, революционные перемены в чемпионате и Кубке России. Рассказываем по порядку. 16.01.2020 21:45 Футбол Мощенко Захар «Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав Убийца Кубка Дэвиса. Почему Кубок ATP оказался успешнее старейшего турнира сборных Первый в истории Кубок ATP, прошедший в Австралии, принес победу в Сербии, солидный доход – организаторам, и много ярких матчей – зрителям. «Советский спорт» о том, почему этот турнир в ближайшие годы поставит крест на более привычном Кубке Дэвиса. 14.01.2020 09:00 Теннис Мысин Николай Как Малкину реагировать на роль вечно второго в «Питтсбурге»? С возвращением Кросби «пингвины» снова задвинули уральского кудесника на подсобные работы. 15.01.2020 11:45 Хоккей Славин Виталий Овечкин разбушевался: сделал хет-трик и повторил рекорд НХЛ Обзор игрового дня в НХЛ. 17.01.2020 09:14 Хоккей Трофименко Кирилл Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав Медведев против «Биг-3». Чего ждать от мужчин на Australian Open В четверг в Мельбурне прошла жеребьевка Открытого чемпионата Австралии, который стартует в понедельник, 20 января. «Советский спорт» проанализировал мужскую сетку турнира. И выяснил, у кого больше шансов на титул. 16.01.2020 20:45 Теннис Мысин Николай Сергей Прядкин: Хорошо, что меня переизбрали сейчас, а то пошли разговоры… Глава премьер-лиги подвел итоги во многом судьбоносного для РПЛ и него самого собрания клубов. 16.01.2020 19:45 Футбол Григорьевская Юлия Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай