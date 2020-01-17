В пресс-службе сборной России представили, как будет играть Жирков в 2036 году (фото) 36-летний защитник заявил о том, что не намерен завершать карьеру.

В пресс-службе сборной России отреагировали на интервью 36-летнего защитника Юрия Жиркова, заявившего о том, что не намерен в ближайшее время завершать карьеру.

Ранее Жирков напомнил о 52-летнем японском футболисте Кадзуеси Миуре, с которым недавно продлила контракт команда «Иокогама».

На странице сборной России в Instagram был опубликован коллаж, на котором Жирков в 2036 году, играя за сборную России, убегает от сына Криштиану Роналду, который играет за команду Португалии. При этом были сделаны две подписи:

«Юрий Валентинович в 2020 году: «Одному японцу 52, он еще играет. У меня вся карьера впереди.

Юрий Валентинович в 2036 году: в полном порядке убегает от сына Роналду».

Жирков дебютировал в сборной России в 2005 году. В данный момент на его счету 91 матч и 2 гола за национальную команду. В нынешнем сезоне Юрий сыграл за «Зенит» 14 матчей в РПЛ, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.

Сыну Криштиану Роналду Криштиану-младшему в данный момент девять лет.