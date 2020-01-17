«Зенит» объявил о том, что Исламхан приехал на сбор клуба в Катар Чемпион России пригласил казахстанского полузащитника на просмотр.

Официальный сайт «Зенита» сообщил о том, что полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан присоединился к команде Сергея Семака на первом зимнем сборе в Катаре. 26-летнего футболиста пригласили на просмотр.

Бауыржан Исламхан прибыл на «Газпром» — тренировочные сборы в Катаре ✌



Все подробности: https://t.co/e8vh8udA7a pic.twitter.com/mhtBLw3DJp — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 17 января 2020 г.

C февраля 2014-го по декабрь прошлого года Исламхан выступал за «Кайрат». Всего на его счету 223 матча, 64 гола и 61 результативная передача в составе клуба из Алма-Аты. За национальную команду атакующий полузащитник провел 44 матча, забив 3 мяча.

1 января Исламхан стал свободным агентом.