Жозе Моуринью: Нам нужен нападающий, но это должно быть действительно усиление Ранее сообщалось об интересе английской команды к экс-форварду «Спартака» Зе Луиша.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью во время пресс-конференции перед матчем 23-го тура против «Уотфорда» прокомментировал информацию о возможной покупке нового нападающего.

– Зе Луиш, Льоренте и Пентек – это три имени из тридцати. Фигурирует много имен, но зачастую слухи идут от агентов футболистов. Да, возможно, нам нужен нападающий, но это должно быть действительно усиление, потому что сейчас у нас есть очень хорошие атакующие футболисты. Я говорю о Соне, Лукасе Моуре, Ламеле, Ло Чельсо и Деле Алли. Конечно, они очень хороши, но нам все же не хватает форварда. Поэтому, если появится возможность, мы сделаем все необходимое. Это трудно, но мы пытаемся пригласить новичков, – цитирует Моуринью пресс-служба клуба.

Напомним, что травму получил главный форвард «шпор» Гарри Кейн, получивший повреждение в матче 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). 11 января он успешно перенес операцию на задней поверхности бедра. Медицинский штаб команды ожидает, что игрок вернется к тренировкам не раньше апреля.