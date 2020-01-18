«Брага» в гостях победила «Порту», лиссабонцы не реализовали два пенальти Матч чемпионата Португалии проходил на стадионе «Драгау».

В игре 17-го тура чемпионата Португалии «Брага» одержала победу над «Порту» со счетом 2:1.

Полузащитник гостей Франсержиу открыл счет на пятой минуте. После чего хозяева лишь с третьей попытки смогли отыграться. Голкипер Матеус дважды спасал после 11-метровых ударов в исполнении защитника Алекса Теллеса и нападающего Тикиньо Суареса. На 58-м минуте Тикиньо смог забить гол, откликнувшись на передачу Муссы Мареги. Победу «Браге» на 75-й минуте принес форвард Паулинью.

Отметим, что нападающий «Порту» Зе Луиш не попал в заявку на этот матч.

«Порту» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко, «Брага» идет пятой (27 очков). В следующем туре лиссабонцы сыграют против «Жил Висенте», а его сегодняшний соперник отправится в гости к «Морейренсе».