Обмен игроками между «Интером» и «Ромой» сорвался Речь идет о защитнике римлян Леонардо Спинаццоле и хавбеке миланцев Маттео Политано.

Переговоры между «Интером» и «Ромой» по поводу обмена Политано – Спинаццола не увенчались успехом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что футболисты уже отправились на медобследования в свои потенциальные клубы. Однако в последний момент «Интер» потребовал дополнительные медицинские тесты для Спинаццолы. Затем они попытались изменить условия арендного соглашения, убрав пункт об обязательном выкупе игрока в конце сезона. Римляне также решили внести новые детали в контракт, включив в сделку условия на число игр Спинаццолы за новую команду. В итоге клубы не договорились.

Политано провёл 15 матчей в составе «Интера» во всех турнирах. Что касается Спинаццолы, то он сыграл за римлян 17 поединков, отметившись одним голом.

Отметим, что миланский клуб сегодня подписал контракт с 34-летним защитником Эшли Янгом.