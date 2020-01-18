Обмен игроками между «Интером» и «Ромой» сорвался - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 января 2020 01:55ФутболКорегин Владислав

Обмен игроками между «Интером» и «Ромой» сорвался

Речь идет о защитнике римлян Леонардо Спинаццоле и хавбеке миланцев Маттео Политано.

Переговоры между «Интером» и «Ромой» по поводу обмена Политано – Спинаццола не увенчались успехом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что футболисты уже отправились на медобследования в свои потенциальные клубы. Однако в последний момент «Интер» потребовал дополнительные медицинские тесты для Спинаццолы. Затем они попытались изменить условия арендного соглашения, убрав пункт об обязательном выкупе игрока в конце сезона. Римляне также решили внести новые детали в контракт, включив в сделку условия на число игр Спинаццолы за новую команду. В итоге клубы не договорились.

Политано провёл 15 матчей в составе «Интера» во всех турнирах. Что касается Спинаццолы, то он сыграл за римлян 17 поединков, отметившись одним голом.

Отметим, что миланский клуб сегодня подписал контракт с 34-летним защитником Эшли Янгом.

Алексей Сафонов: «Динамо» может забрать и Соболева, и Комличенко Известный агент считает бело-голубых фаворитами в борьбе за нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, скептически воспринимает новости о возможных дорогостоящих приобретениях ЦСКА и верит в новый «Рубин» Леонида Слуцкого. 15.01.2020 23:00 Футбол
Еще по теме:
Обмен игроками между «Интером» и «Ромой» сорвался Алькасер может вернуться в «Валенсию» Слимани может перейти в «Астон Виллу»
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав
Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав
Рой Джонс: Усик очень талантлив, но мне нравится Бивол Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс рассказал о возможности проведения боя в России и назвал своих любимых боксеров. 13.01.2020 11:15 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Александр Беспутин: Не понимаю, как можно плохо относиться к Усику Борис Скрипко: Головкину нужно залезть себе в голову и разобраться Абель Санчес: Почему Геннадий не поднимается в весе? Вопрос к нему
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Топ-5 ведущих лиг увеличивают доходы и наращивают отрыв от остальной Европы Неутешительные для российских клубов данные из экономического отчета УЕФА за 2018 год. 16.01.2020 17:15 Футбол Зибрак Артем
Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:27 Биатлон Мысин Николай
ЦСКА и «Ак Барс» будут в финале. Если бы плей-офф КХЛ стартовал прямо сейчас Прогноз «Советского спорта». 15.01.2020 14:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
01:55 Футбол Обмен игроками между «Интером» и «Ромой» сорвался
01:35 Футбол Алькасер может вернуться в «Валенсию»
01:20 Хоккей «Тампа-Бэй» вернула Волкова в АХЛ
01:08 Футбол Слимани может перейти в «Астон Виллу»
00:47 Футбол «Шальке» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию»
00:37 Футбол Михаил Кержаков: Не могу уснуть днем, какие бы тренировки ни были
00:24 Футбол «Брага» в гостях победила «Порту», лиссабонцы не реализовали два пенальти
00:07 Футбол Эшли Янг: Я рад стать частью семьи «Интера»
23:56 Теннис Андрей Рублев: Не думал, что так хорошо начну сезон
23:44 Футбол Робби Сэвидж: Агуэро превосходит Анри и Ширера
23:32 Бокс Тайсон Фьюри: Готовясь к бою с Уайлдером, мастурбирую по семь раз в день
23:22 Футбол Российской модели грозит лишение свободы за ложное обвинение Тео Эрнандеса в изнасиловании
23:02 Футбол Виктор Гончаренко: По первым тренировкам Шкурин производит очень приятное впечатление
22:48 ММА Поединок между Гадельей и Грассо на турнире UFC 246 отменен
22:31 Футбол Янг стал игроком «Интера»
22:25 Футбол Жозе Моуринью: Нам нужен нападающий, но это должно быть действительно усиление
22:15 Футбол Сикорский о разрыве контракта из-за поездки в Петербург: Предположить не мог, во что это выльется
22:09 Баскетбол ЦСКА вслед за «Реалом» обыграл «Басконию», одержав третью победу кряду
22:08 Биатлон Стал известен состав мужской сборной России на эстафету в Рупольдинге
22:01 Баскетбол «Зенит» потерпел поражение от «Валенсии» в Евролиге
"Рты закрыли, молимся молча!": российские школы опять под атаками "террористов"
В Хабаровском крае с прошлого года не могут найти мужчину
Что делать? В Белгороде прошли публичные слушания о переименовании улицы
«Наш двор» - наши проблемы: татарстанцы не могут повлиять на «предвыборную» программу
«Всё продай, купи Сибай»: УГМК выставил на Авито известняковый карьер в Башкирии
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика