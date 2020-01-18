Экс-защитник «Крыльев Советов» Концедалов может перейти в «Тамбов» Об этом сообщает «Матч ТВ».

Российский защитник Алексей Концедалов, последним клубом которого был «Армавир», прибыл на зимний сбор «Тамбова». Согласно источнику, футболист примет участие в товарищеском поединке с белгородским «Салютом». За свою карьеру 29-летний Концедалов, также игравший за «Крылья Советов», «Балтику» и «Авангард», становился финалистом Кубка России.