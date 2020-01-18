СМИ: Хавбек ЦСКА Тикнизян станет игроком «Авангарда» Об этом сообщает Sport24.ru.

Полузащитник московского ЦСКА Наир Тикнизян покинет команду в ближайшее время.

Согласно источнику, футболист отправится в «Авангард» на правах аренды до конца текущего сезона.

Отмечается, что хавбек уже вылетел в Сочи, где курский клуб проводит зимний сбор.

В этом сезоне 20-летний игрок провел два матча за основу армейцев и не отметился голевыми действиями на поле.