СМИ: Хавбек ЦСКА Тикнизян станет игроком «Авангарда»

Полузащитник московского ЦСКА Наир Тикнизян покинет команду в ближайшее время.
Согласно источнику, футболист отправится в «Авангард» на правах аренды до конца текущего сезона.
Отмечается, что хавбек уже вылетел в Сочи, где курский клуб проводит зимний сбор.
В этом сезоне 20-летний игрок провел два матча за основу армейцев и не отметился голевыми действиями на поле.
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