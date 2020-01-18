«Лилль» обыграл «Гонфрвиль» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции Футболисты «Лилля» одержали победу над клубом третьего дивизиона «Гонфрвиль» в выездном матче 1/16 финала Кубка Франции со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Лоик Реми (69-я минута) и Виктор Осимхен (90+2). Соперник «Лилля» по 1/8 финала Кубка Франции станет известен позднее. Добавим, что еще в одном матче 1/16 финала «Ницца» на своем поле со счетом 2:1 обыграла выступающий в третьем дивизионе «Ред Стар 93».