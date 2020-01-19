Клаудио Раньери: В матче с «Лацио» моей команды не было на поле Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура серии А против «Лацио» (1:5).

– Я добавлю немного масла, соли и перца и съем их живьем. Мы были невероятно вялыми, не реагировали на происходящее и просто не играли в команде. Это было наше худшее выступление с тех пор, как я здесь. «Лацио» заслуживает всяческих похвал, так как они были хорошо подготовлены и наслаждались своим футболом. Мы просто не были на поле.Теоретически, на следующей неделе мне будет легче работать, так как игроки должны чувствовать решимость наверстать упущенное и доказать, что это не настоящая «Сампдория», – цитирует Раньери Sky Sport Italia.

Его команда занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем туре генуэзцы сыграют дома против «Сассуоло».