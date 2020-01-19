Томас Тухель: Неймар – лидер, на которого «ПСЖ» очень надеется Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением по поводу нападающего парижан Неймара.

– Существует множество слов, которыми можно описать Неймара. Он – ключевой игрок для нас. Он закрывает свободное пространство, отрабатывает в обороне. Он – лидер, мы на него очень надеемся. Сейчас хорошее время для него. Считаю, что футбол строится на командных усилиях. Мы атакуем вместе, так и защищаемся. Мы опасная команда, если делаем это. Нельзя выигрывать большие титулы, оставаясь обычной командой, – цитирует Тухеля Goal.com.

Отметим, что в этом сезоне Неймар принял участие в 15 матчах – на его счету 13 голов и 7 результативных передач.

После 20 туров «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 49 очков.